在連鎖超市上班，若咖啡、麵包的銷售業績未達標，還得自掏腰包吸收嗎？一名自稱全聯員工的網友爆料，他的經理每天都會訂出咖啡銷售杯數，只要沒達標，當天上班的人就要分攤剩下的咖啡，「支援收銀還要支援業績」。全聯回應，總公司從未下達這樣的要求，單店管理不周全，將加強溝通。

「現在不只要支援收銀，還要支援咖啡」，網友爆料，他在全聯某分店工作，對於主管的要求敢怒不敢言。他出示群組對話，主管要求員工均攤，填補當天沒達標的業績，「有時光買咖啡或麵包，一天好幾百元，薪水都繳回去了」。

看到內部員工的爆料，網友們也感到無言，「難怪每次結帳都問要不要來杯咖啡」、「誰拿業績獎金就誰扛啊，很難嗎？」也有網友反駁，認為並不是所有全聯都這樣子，「我們這間店，都經理自己買，請員工喝」。

全聯回應，未對各分店下達相關指令，此狀況應是單店管理不周全，造成同仁困擾，會再加強內部溝通。