中央公布新北1例防疫計程車司機確診，新北市衛生局公布司機足跡，他在4日下午3時15分到30分到過宜蘭羅東鎮純精路三段的喜互惠生鮮超市，6日晚間9時57分到過台北市萬華武昌街二段的7-11鑫樂昇店；至於為何沒有新北足跡，衛生局表示，他工作完後就會回家，其他時間幾乎都在外排班，或在休息站，4日前因為採檢陰性，足跡沒有公布。

稍早衛生局指出，該司機為50餘歲男性，住在新店，近期無國外旅遊史，為桃園機場防疫計程車駕駛，完成接種三劑疫苗，曾於去年12月24日載運確診個案，1月4日採檢PCR陰性，1月7日配合桃園機場擴大檢測，採檢二度檢驗PCR均為陽性，Ct值分別為31、33，經24小時後再度採檢，PCR陽性，Ct值34.8，中央研判為病毒量低的近期感染。

新北確診司機足跡曝光 在宜蘭、台北。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局表示，該案新北匡列共5人，其中4人均為同住家人、1人為親友，經採檢均為陰性，近期無與其他駕駛密切接觸，持續配合桃園機場專案疫調釐清感染源。