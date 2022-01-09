台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，全區218個投開票所如火如荼開票中，由於總部現場轉播畫面的同意罷免票始終停留在5.2萬票，差距門檻5萬8756票僅還有6000票之遙，不同意票則為4.1萬票，總體投票率約為41.7％，總部目前預估不會過同意票門檻，預計17時45分發表談話。