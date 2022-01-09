罷昶總部氣氛低迷 民團預計17點45分發表談話 17:302022/01/09 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 罷昶總部目前預估不會過同意票門檻，預計17時45分發表談話。（黃婉婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，全區218個投開票所如火如荼開票中，由於總部現場轉播畫面的同意罷免票始終停留在5.2萬票，差距門檻5萬8756票僅還有6000票之遙，不同意票則為4.1萬票，總體投票率約為41.7％，總部目前預估不會過同意票門檻，預計17時45分發表談話。 朱立倫現身顏寬恒總部輔選 批正副總統不顧疫情只顧選情 林昶佐選前之夜2000張椅子坐滿 賴清德呼籲終結惡霸文化 #總部 #罷昶 #林昶佐 #同意票 #不同意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二補選、罷昶明天決戰！今晚選前之夜國家隊對郷親隊陣仗曝光 10:252022/01/08 政治 罷昶／鍾小平現身投票 嗨喊要送「2份伴手禮」給國民黨和選民 10:462022/01/09 政治 不管罷昶結果如何 黃光芹：這藍營大咖效應發酵 13:162022/01/09 政治 帶辣妹熱舞超吸睛 童仲彥爆林昶佐參選「民進黨搓湯圓」內幕 21:482022/01/08 政治 張亞中赴罷昶選前之夜聲援 怒斥民進黨顧選票不顧性命 19:252022/01/08 政治 蔡英文力挺林昶佐 喊話拒絕不正當罷免台灣不能亂下去 22:152022/01/08 政治 反駁不為中正萬華服務 林昶佐：連鍾小平服務案件都找他 22:382022/01/08 政治 直播／中二選區顏寬恒各區都落後 苦追林靜儀 15:402022/01/09 政治 避政黨對決 藍組織戰助攻顏 林若勝選 龍回鍋戰燕機會增 04:102022/01/09 政治要聞 蔡籲反罷免 台灣不能再亂下去 04:102022/01/09 政治要聞 罷昶、中二補選 16：00開票直播看《中時新聞網》神祕大咖現身解盤 08:062022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 直播／中二選區顏寬恒各區都落後 苦追林靜儀 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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