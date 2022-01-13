一名男子對BBC總部大樓外的莎士比亞劇作雕刻猛砸，警方來了也沒罷手，他的理由是雕刻家生前是個性犯罪者，曾對親生女兒下手「這種人的雕像怎能保留?」之後他被等待以久的警察逮捕。

英國衛報(The Guardian)報導，BBC在倫敦的總部外，有一個描繪莎士比亞戲劇《暴風雨》(The Tempest)主題雕刻-普洛斯彼羅(Prospero)和愛麗兒(Ariel)，這是英國雕刻家艾里克‧吉爾(Eric Gill)於1933年的作品。吉爾的藝術成就很高，很多英國較早期的大樓與公司外都有他的作品。然而近年來，吉爾生前的醜聞被爆出來，他曾對2個女兒進行性虐待，各地都有聲討吉爾作品的意見。

事件發生星期三下午4點，一名男子抬著高梯爬到BBC大樓外，他開始拿鐵鎚敲擊這座暴風雨主題雕塑，持續了4個多小時。

4點15分，倫敦警察就到了現場，因為此人離地大約3公尺，擔心他拒捕會摔下來，就沒有對他拘補，而是等到晚上8點45分，他自己停手後，在消防隊的協助下離開。警方先檢查他是否受傷，然後再以損壞公物拘捕。

英國泰特現代藝術博物館(Tate Modern)的網站上介紹吉爾：「他的宗教觀點和雕刻題材，與他枱面下的性愛好形成鮮明對比，包括他的色情藝術，以及（他自己的日記中提到過）的婚外情和對女兒、姐妹和狗的性虐待。 」

吉爾早在1940年就過世，所以對他的聲討是在他日記被曝光以後才發生的。有2500 人在「38度」的網站上簽署了請願書，要求英國各地拆除吉爾的作品，其中BBC大樓外的雕塑最常被討論。