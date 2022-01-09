成功續留立院 林昶佐：明天回到崗位上好好工作

無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，林昶佐9日17時30分致詞表示，中正萬華守住了，明天回到崗位上，把份內工作按照計畫完成，請大家繼續給我們鞭策。

林昶佐表示，感謝有很多支持者，議員、志工、團隊、支持者，這幾個禮拜很辛苦，這段時間很多罷免案還有公投案，面對一關又一關，但是公投守住了，大家也看到台中補選也守住，現在中正萬華也守住了，感謝大家。

林昶佐強調，真的很感謝，因為如果是靠他自己跟團隊自己打拚，沒有辦法守住，感謝這個多人陪伴、幫忙，他要拜託大家，這幾年台灣罷免、公投、補選搞到很疲勞，他向大家提醒，「今天禮拜日，不是禮拜六」意思是不是明天睡到自然醒，明天要上班」。笑稱大家很習慣投票第二天出去玩。

林昶佐指出，明天回到自己的崗位上，好好工作、上班，把份內工作按照計畫完成，接下來要過年，相信這一系列，一關一關難關過，守住之後，2022台灣一定可以充滿正能量，往更繁榮、更平安、更美好的未來繼續努力，回到崗位上一起努力，請大家繼續給我們鞭策、支持、加油。