帆宣（6196）2021年12月營收再創下42.27億元新高，去年第四季營收及全年營收同步創下新高紀錄。2021年營收344.58億元，首度突破300億元大關，年增率37.18%。

帆宣2021年12月營收42.27億元，比去年11月42.19億元續增，且年增65%。去年第四季營收大躍進，繼10月站上30億元大關後，11、12月連續兩個月營收逾40億元大關。帆宣已訂未交的在手訂單，也再創紀錄達500億元之上，有利今年營運續挑戰新高。

去年第四季受惠晶圓廠擴產，工程收入增加，帆宣去年第四季營收再創新高，達約115.1億元，首度季營收逾百億元，且季增37.5%，並再創新高，帶動去年業績也創新高紀錄。

展望今年，目前公司在手訂單創新高，能見度直達明年。今年業績可望再創新高。

受惠於晶圓代工龍頭建廠及推進先進製程，帆宣去年第三季及前三季營運同步攀高。

帆宣從事機電統包工程等業務，也是ASML供應鏈，隨著全球晶圓廠擴產，帶動設備、耗材需求，2021年前三季營運創新高，每股純益5.63元。

帆宣持續受惠晶圓代工廠擴廠需求，公司在手訂單逾500億元，創歷年新高，訂單看到2023年。法人估公司今年營收可望再比去年成長逾二成，並再創新高，隨著半導體廠陸續完工，設備、材料入帳，有望進一步拉升公司業績與毛利率，今年挑戰賺進一個股本。

帆宣2021年第三季合併營收83.7億元、季增4.5%，寫下單季新高紀錄，單季每股淨利約2.38元，再優於去年第二季的2.14元。

帆宣2021年前三季營收229.49億元創新高，年增約28%；營業利益12.23億元，年增近35%；歸屬母公司淨利10.55億元，年增約48.7%，並且已逾前年全年的9.13億元，提前達成創下年度新高的紀錄；2021年前三季每股純益5.63元，已超越前年整年度的4.88元。