國際廢鋼價格續小跌，澳洲鐵礦砂轉漲，國際原料行情盤整；豐興(2015)本周原料面的廢鋼仍為平盤，但鋼筋產品調降400元，鋼價轉跌，至於另一產品型鋼本周基價持續平盤。

回顧上周為2022年開紅盤，豐興全面平盤，原料面的廢鋼仍為平盤，主要產品鋼筋也開平盤，為連續第三周全面平盤開出。

近期國際廢鋼價格小幅回檔，市場鋼筋買氣平穩，豐興本周鋼筋價格開跌，以進一步刺激買氣。

目前國際原料價格仍在高檔，市場鋼筋買氣尚穩。本周豐興廢鋼收購價續持平為每公噸1萬1700元；今日鋼筋價格降400元，鋼筋每公噸降至2萬1100元。型鋼產品基價則持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情小幅回檔，澳洲鐵礦砂價格則回升；日本2H廢鋼跌4美元至每公噸478美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價續跌5美元為每公噸440美元。澳洲鐵礦砂由每公噸119.65美元回升至127.75美元。