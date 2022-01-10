興櫃餐飲公司乾杯（1269）2021年12月自結合併營收3.74億元、年增22.47％，創歷年來單月營收最高紀錄；累計2021年1月至12月自結合併營收30.79億元，較去年同期28.02億元，年增9.87％，再次衝破30億大關。

乾杯集團掌握12月餐飲傳統旺季，旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家均推出聖誕跨年套餐吸客，其中乾杯與老乾杯聖誕跨年套餐皆熱銷超過3000套，顯示消費者節慶聚餐的熱度；位於跨年一級戰區的分店均延長加開營業時間搶攻業績，其中高樓景觀餐廳「和牛47」及「麻辣45」更以擁有觀看101倒數煙火秀的視野，於月中即預訂客滿。加上月初「黑毛屋信義ATT店」、「乾杯華泰名品城」陸續開幕，為集團挹注營收，成功帶動業績較去年同期雙位數成長，創下歷年來單月營收最高紀錄。

2021年上半年受疫情影響，民眾外出用餐意願降低，5月中旬全台更宣布升至三級警戒、餐飲業停止內用服務，衝擊台灣事業營收，乾杯集團推動全品牌外賣服務，開發外帶外送商品因應，同時間加碼投入電商事業，推出雲端燒肉「宅家乾杯」定期購服務，吸引近600人訂購，創造每月逾百萬業績的挹注，積極透過各種管道爭取業績。下半年防疫降級，消費者用餐意願回升，加上出國受限的影響下，帶動國內餐飲市場熱度，集團重啟展店計劃、加速進度以搶攻年末旺季商機，總店數推升至55家，包括台灣35家、中國大陸20家，相較於前（109）年增加12家，大舉拓點使全年度營收繳出30億元的亮眼成績，在疫情衝擊的波動下，創下累積營收歷史次高紀錄，展現集團動能強勁。

乾杯集團以「和牛」為事業發展核心，旗下擁有外販B2B事業「和牛物產」、B2C電商事業「乾杯超市」與8個餐飲品牌，包括乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45與高木食堂。透過不同餐飲業態有效善用一頭牛各部位，達成「全牛戰略」，並積極展店擴大事業版圖、提升採購規模，極大化集團獲利與核心競爭力。

2022年海內外積極拓點+強化外賣市場，全年展店目標上看15家展望新的一年，乾杯集團今（111）年以兩大要點雙箭齊發，第一、持續擴大海內外市場版圖，預計再展10~15家店鋪，為集團創造更大營收。第二、持續開發餐飲事業外送外帶商品，強化外賣市場的競爭力，以提供消費者更多元、豐富的選擇，以利後疫情時代集團的穩健發展。

迎接1月，乾杯集團今年餐飲展店第一發，旗下品牌「乾杯」與「黑毛屋」將同時進駐全新開幕的遠東百貨竹北店，「黑毛屋本家」也將於台中重磅登場，海外事業首次插旗杭州，「老乾杯杭州萬象店」即將開幕，營收有望再登高峰；為因應展店人才需求，乾杯集團開出計時社員時薪上看250元、正職社員上看40000元的優渥條件，提升人才市場的競爭力，期望以優於業界的薪資招攬超過500名人才。