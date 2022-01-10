特殊尺寸利基型觸控顯示器廠商富動科技（6813）公告2021年12月營收為6001萬元，較2020年同期增加114.9％，累計2021全年營收2.94億元，年增53.07％。由於第四季為傳統顯示器出貨及企業標案認列旺季，富動科亦同步受惠，自10月份起，ODM、OEM與自有產品訂單接單不暇並加班生產因應，公司亦取得國際伺服器大廠訂單並已順利出貨，挹注營收大幅增長。

富動科主要產品為大尺寸、特殊規格觸控顯示器，自美中貿易戰開打以來，受惠訂單回流商機，國際客戶陸續將生產轉往台灣，富動科為中級生產企業標竿，三條產線皆位於台灣桃園，擁有強大的地域生產優勢，同時擁有各項ISO9001、ISO14001及ISO45001品質認證，亦通過台灣BSMI認證與ISO13485醫療器材品質保證，大廠的生產規格結合中型企業的彈性調度優勢，不僅布局國內外觸控顯示器市場，亦積極拓及伺服器組裝產業。

展望2022，富動科維持審慎樂觀看法，既有客戶擴大採購，訂單量大並具有延續性，富動科鎖定特殊尺寸液晶顯示器、博弈機顯示器、高階工業電腦與POS機等工控用顯示器等利基型產品，並拓展其他組裝領域下，將可望成為今年營運成長新動能。