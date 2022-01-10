工業電腦龍頭研華（2395）10日公布2021年12月合併營收55.62億元，年增10.41％，與第4季157.44億元、全年586.22億元，同步刷新歷史新高紀錄。若以美元表達，2021年度營收也是首次超越20億美元大關，年增20.9％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營收締造新猷，整體表現略優於先前預估。由於未來半年原物料價格與交期仍充滿不確定性，客戶下單狀況更趨積極，12月接單/出貨比值（B/B Ratio）達2.01新高水位，累計2021年BB Ratio則為1.58

研華12月營收區域表現以北美、中國大陸、台灣市場最為突出，年增率分別為24％、14％及30％；整體日本市場已連五月呈雙位數成長，表現穩健。

以事業群表現來看，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及物聯雲事業群（CIoT）扮演成長雙引擎，分別較2020年同期大幅成長38％及29％。而服務物聯網事業群（SIoT）受基期偏高及客戶庫存調節影響，年對年呈雙位數衰退。

總計2021年整體營運狀況，中國大陸及新興市場最為強勁，年對年分別成長32％及47％；北美、歐洲、台灣及南韓等也有雙位數的高成長。主要應用於工業物聯網事業群（IIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）及綜合服務事業（AS+），推升業績貢獻度大增，各比2020年成長29％、27％及27％；應用電腦事業群（ACG）則是持平表現。

展望2022年，研華對整體營運抱持樂觀可期看法，目前兩岸擴產計畫已提前完成，將為後續出貨高峰預作準備。市場預期，研華在新訂單、新產能、新技術的挹注下，全年營運可望進一步成長。