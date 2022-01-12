美去年發生20起重大氣候災難 損失1450億美元 19:302022/01/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）10日公布最新報告顯示，2021年共發生20起損失逾十億美元的氣候變遷災難，合計奪走688人性命與災損1450億美元，其中光是艾達颶風（Ida）便佔了750億美元。 資金動能無虞且經濟強勁復甦 越股2022年蓄勢待發 製鞋產業遷往東南亞 陸出口損失數千億 #億美 #氣候災難 #損失 #美國國家 #總署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新年市場不平靜 投資人心繫聯準會動向 20:412022/01/11 財經 民眾黨批陳時中政治凌駕專業 邊境政策看到美國就轉彎 11:332022/01/12 政治 2021年台灣機械出口值及產值均飆史上新高 21:592022/01/10 財經 我加碼10億美元融資基金 促台立產業合作 21:132022/01/11 財經 美國加州 砸61億美元推動電動車措施 19:562022/01/11 財經 美農業部長：協商延期前 促中國落實貿易協議 12:492022/01/11 財經 去年全球災損1,200億美元 史上次高 04:102022/01/11 全球財經 2021年美本土近700人死於氣候災害 創10年新高 14:502022/01/11 國際 《國際產業》無懼嚴管 創投去年天價注資中國新創公司 11:592022/01/10 財經 《國際產業》破遊戲業記錄 Take-Two豪擲110億美元收購Zynga 12:502022/01/11 財經 齊頭式入境 重點高風險名單全刪 04:102022/01/11 焦點要聞 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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