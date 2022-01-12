美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）10日公布最新報告顯示，2021年共發生20起損失逾十億美元的氣候變遷災難，合計奪走688人性命與災損1450億美元，其中光是艾達颶風（Ida）便佔了750億美元。

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