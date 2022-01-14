達美航空執行長Ed Bastian周四表示，過去4周該公司約有8000名員工的新冠病毒檢測結果呈現陽性。在繁忙的假日旅遊旺季裡，嚴重的缺工情形使公司業績表現受到打擊。

達美航空共有員工約7.5萬人。

受到Omicron變種病毒迅速傳播影響，達美航空上季陷入虧損，並預期今年第一季仍將再度虧損，但該公司也預期客運業務將在2月底再度反彈。

由於冬季風暴接連來襲，以及Omicron變種病毒導致大量機組員必須請病假或隔離而無法到班，從去年平安夜（12月24日）到今年1月第一周，美國總共取消了2萬多個航班。

聯合航空執行長Scott Kirby周一曾表示，在其近7萬名美國員工中，約有3000人確診感染新冠病毒。

過去這幾天來，航班取消的情況已明顯減少。達美航空表示其營運已經回穩，過去一周僅有1%的航班因Omicron疫情而取消。

達美航空去年第四季營收為94.7億美元，超出市場預期的92.1億美元，並創下2019年底以來新高，但仍較疫情爆發前的2019年同期減少17%。

由於燃油等成本升高，以及受到Omicron疫情衝擊，第四季淨損達4.08億美元。經調整後每股盈餘為22美分，優於市場預期的每股盈餘14美分。

該公司2021年全年獲利為2.8億美元，揮別了2020年因新冠疫情導致的巨大虧損（124億美元），這主要受惠於美國聯邦政府在疫情期間為航空業挹注45億美元金援。