漢來美食2021年營收29.29億元，較前年減幅收斂至15.3％，主要是疫情降溫後，11、12連續兩月創歷史同期新高，進而推升第四季業績擺脫疫情影響。漢來表示，旗下品牌餐廳跨入2022年預約情形熱絡，訂位一路排滿到農曆年假期間，業績可期。

近日北部疫情引發關注，展望2022年，經濟研究單位及業界仍普遍對國內景氣持樂觀態度，預期疫情進入第三年後，台灣飲食市場在五倍券的持續助攻、台商回流及科技業擴廠投資，搭配民眾對休閒生活的期待下，將因需求持續成長帶動消費提升。

2022新年度甫開展，漢來美食45樓鐵板燒與牛排館餐廳立刻選在1月14日全新改裝開幕。選用「焰」Flamma(拉丁文)當品牌名稱，代表著光芒、希望和激情，象徵對食物的靈感、服務的熱情與家庭的溫暖。「焰」擁有鐵板燒及牛排館兩大用餐環境，餐點選用台灣在地食材，融合中、西、日式元素，以原味烹調呈現食材本身新鮮風味，相信主廚的精湛手藝必能勾起每位賓客味蕾深處的美好回憶。

緊接著1月20日在新竹縣首座大型購物中心遠東百貨，更將一口氣開出「漢來上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包分店」 兩大人氣品牌分店。上菜不僅完美演繹片皮鴨的美味，並有各式川、粵菜、港點，給予饕客多元菜色選擇；湯包提供全方位客層的料理與服務，招牌湯包皮薄餡豐，同時還可以品嚐到主廚私房菜、精燉湯品和精緻甜點。

漢來年節期間不打烊，就為天天供應豐富的料理饗宴滿足賓客的期待；此外，漢來宅美食更為無法到餐廳用餐的客人，貼心準備澎湃的年菜單品及團圓餐外帶，讓客人在家也能享受五星級年菜，打造幸福的過節儀式感。