連鎖健身事業柏文（8462）公告110年12月合併營業收入3.09億元，月減3.27％，年減5.68％。110年1~12月合併營業收入26.06億元，年減29.18％。

展望111年，去年底前已開幕的57處「健身工廠」據點將呈現同店成長。另，除預售中的台中市福科廠之外，今年柏文計劃於全台再拓展8處「健身工廠」新廠館，可為111年度營收持續提供新成長動能。

110年12月因會員於健身工廠使用「動滋券」兌換一個月會籍導致「健身及娛樂服務收入」較上月略減3.27％；另因教練課程執行堂數減少，本月「運動保健服務收入」較上月略減1.93％。

柏文於110年10月中恢復月費正常扣款後，各廠館會員恢復運動的習慣，惟面對後疫情時代新冠肺炎的起伏變化，「增強免疫力」是抗疫的關鍵。「健身工廠」全台57家專業健身會館配合指揮中心防疫措施持續提供民眾安全、優質的健身場域，幫助消費者透過規律的運動提升個人免疫力的質與量，抵禦新冠病毒的入侵。