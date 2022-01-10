匯豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，早前召開的中央經濟工作會議指出，目前大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊和預期轉弱三重壓力，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，支持經濟增長再次成為政策首要重點。該行預計，2022年大陸GDP年增率或將達到5.6％左右。
香港信報報導，屈宏斌指出，隨著外部環境不確定性加強，政策基調已經從防風險轉向穩增長，2021年12月以來已經接連進行了降準和降息的操作。預期2022年，較低的核心通膨率為貨幣和財政政策提供了充足空間，政策支持則有望支撐中高端製造業、綠色投資和科技發展成為大陸經濟新的增長動力。
具體來看，匯豐對2022年大陸的經濟和政策展望有五大主題，包括：積極的財政政策將成為支持經濟增長的主要助力；中高端製造業投資將加速增長；擴大綠色投資；房地產投資即將觸底，後續緩慢回升；以及核心通膨率料仍偏低。
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