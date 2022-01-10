2021年新台幣是地表最強貨幣，2022年是否續強？外幣資產逾4.7兆元的國泰人壽決定，2021年底不增提外匯變動準備金，即是對2022年的新台幣走勢有二大看法，一是新台幣已維持二年獨強態勢，2022年應會緩和，二是新台幣兌美元再大幅升值的空間有限，也就是壽險業今年避險成本應會比去年平穩。

國壽以往對外匯變動準備金態度相對保守，如2020年單年額外申請五次增提，共增提100億元，但2021年則完全不額外申請增提，令壽險業界都感到意外。

六大壽險公司在2021年12月，對增提外匯準備金的態度剛好「一半一半」，有三家公司，即富邦人壽增提30億元、南山人壽增提25億元、台灣人壽增提10億元，另外三家，即國壽、新光人壽、中國人壽都未額外申請增提。

國壽以三理由來解釋為何不額外申請增提，一是即便不額外增提，國壽到去年底外匯準備金仍有逾90億元，仍相當夠用；二是2021年國壽替代避險部位亦有表現，全年避險成本降到1％附近，比2020年下降60個基本點（1基本點等於0.01百分比）；三是新台幣獨強、升值空間已有限，因此評估暫不用增提外匯準備金。

新壽亦是表示，2021年底外匯準備金仍有近30億元，應仍夠用，且避險工具成本已比2021年上半年相對便宜，可以承擔，加上年底競賽月，成本較高，在種種考量下，決定不增提準備金。