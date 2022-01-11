為迎接即將來臨的金虎年，台灣彩券11日宣布今（111）年春節加碼內容，加碼總獎金新臺幣8.8億元創近5年新高！

台灣彩券董事暨發言人黃志宜表示，「大樂透」自1月28日起至2月11日連續15天每天開獎，創史上最長連續開獎天數紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，還有加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自1月28日起至2月1日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，加碼金額3.6億元，若1月28日起至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日（元宵節）為止。

此外，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」自1月22日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。「威力彩」採機動加碼，1月24日至3月24日若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。