11日，日本高檔家電製造業者Balmuda宣布，將暫停銷售智慧手機，因此，股價也一度重挫1成。另外，掛牌1年多的Balmuda，股價從最高點迄今已大減3分之2。

2020年12月在東交所上市的Balmuda，股價在11日盤中一度大跌1成左右。因為，Balmuda於10日曾說，將暫時停止販賣自有品牌Balmuda Phone。但公司只說出了一些狀況，故市場傳出可能是沒有通過日本政府的檢驗標準。

Balmuda當初會創立，是因為蘋果賈伯斯給的靈感，因此Balmuda的家電產品都很精緻化，售價也高出同業至少5倍以上。

2021年11月中旬，Balmuda宣布將進軍手機市場。這支由日本京瓷所製造的Balmuda Phone，售價高達10.5萬日圓左右，約910美元，在日本賣得比iPhone 13 mini還要貴，但是外觀卻沒有比iPhone來得細緻。

2021年元月下旬，在Balmuda剛上市沒多久，股價來到最高約1萬日圓左右，之後便一路往下走。目前的價位，也只是1年前的3分之1而已。藍澤證券認為，這是因為Balmuda的產品走向已明顯偏離主軸，市場對Balmuda的信心，正漸漸在消逝當中。