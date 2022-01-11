空軍一架編號6650的F-16V戰機今（11）日在進行對地攻擊訓練時，在嘉義東石外海失聯，戰機上的陳奕上尉目前下落不明，軍方正在全力搜救當中。前空軍飛官饒自強指出，機械因素、天候因素和飛行員身體狀況，都有可能會影響飛行的狀況與安全，並指可能受到天候影響因素較大。

饒自強今天接受《中天新聞》連線訪問時表示，這架戰機大概是在水溪靶場訓練，有可能是因為機械因素，或者是天候因素導致意外發生。現階段有待搜救單位有進一步消息，才能知道為甚麼會發生意外，沒有任何人有明確答案，知道這架F-16會在訓練過程中失事，甚至是失聯，希望空軍盡快展開搜救。

饒自強分析，機械因素如果可控，飛行員一定會做無線電呼叫，但可能故障的機會少一點；低空雲層和天候因素的可能性比較大，因為現在有東北季風，在低高度雲層比重，飛行員操作時可能會進入空間迷向的情況；身體因素得部分，若飛行員的身體在過程中有突發狀況，也有可能。

饒自強指出，具大概消息，航管單位評估，飛機大概在5000呎左右的高度，這個高度較少有候鳥成群；若有鳥擊事件，也不見得會導致飛行員失聯。而飛行員發生緊急狀況時，一定會使用所有裝備和飛機的能力延長飛行時間，並找地方迫降，除非飛行員已經失能，或者是墜機了，就沒辦有法搶救動作。