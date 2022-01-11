中國農曆新年即將到來，為迎接新年招好運，藝術珠寶JHENG JEWELLERY發表8件錦鯉系列珠寶作品，錦鯉自古即是吉祥的象徵，是江南蘇州園林造景不可缺少的「風水魚」，有著「魚躍龍門」、「年年有餘」的寓意，每件錦鯉珠寶作品都是獨一無二之作，可佩戴在身上，也在當作居家珠寶擺件玩賞，為年節更添喜氣。

中國農曆新年即將到來，藝術珠寶JHENG JEWELLERY發表錦鯉系列珠寶，為年節更添喜氣。（JHENG JEWELLERY提供）

錦鯉色彩斑斕、體態飽滿、姿態優雅，加上長壽，早在中國西晉時期就是王公貴族府邸大宅池塘裡的池中物，代表了留財不散，錦鯉悠游池中攪動池水，在風水上更有「風生水起」的作用，有著「水中的活寶石」的美譽，JHENG JEWELLERY以五彩鑽石與寶石詮釋錦鯉之美，可說別具意義。

藝術珠寶JHENG JEWELLERY錦鯉系列胸針，可佩戴在胸前，也可繫在腰際。（JHENG JEWELLERY提供）

傳承珠寶世家百年風華的台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，將歷經世代相傳的情感連結融入珠寶設計當中，祖厝老宅池塘裡的五彩錦鯉，既是家族的美好記憶，也是東方美學不少缺少的元素，JHENG JEWELLERY透過寶石鑲嵌工藝和細緻金工的完美演繹，重現錦鯉悠游水中的靈動之美。

藝術珠寶JHENG JEWELLERY錦鯉系列珠寶融入東方美學和意境，將珠寶工藝提升至藝術層次 。（JHENG JEWELLERY提供）

精雕而成的飽滿魚身，鑲嵌花式切割的鑽石、黃色剛玉、蛋白石、珊瑚、翡翠等多色寶石，層次密鑲綴飾，似真如幻地描繪出錦鯉絢麗的斑斕紋理，其中有6件作品更暗藏機關，錦鲤可隨著心境、場合恣意轉動，變化出不同的悠游嬉戲的姿態，完美勾勒錦鯉的華麗之美，栩栩如生，讓玩賞珠寶更添情趣。

JHENG JEWELLERY天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉胸墜，173萬8000元。（JHENG JEWELLERY提供）

錦鯉系列珠寶作品彰顯了JHENG JEWELLERY過人工藝，又蘊藏著令人莞爾的未泯童心，延續JHENG JEWELLERY「珠寶融入藝術、藝術融入生活」的核心概念，錦鯉珠寶作品不僅可佩戴在身上，也是一件珠寶藝術品，作品均有專屬瓷碗，可當作收藏擺件陳列擺放在家中風水合宜的方位，藉此攬財招福，匯聚四方的財運，為年節更添喜氣。

JHENG JEWELLERY天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉胸墜， 77萬4400元。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG JEWELLERY天然蛋白石巴洛克珍珠雙錦鯉戒指，60萬7200元。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG JEWELLERY天然蛋白石黃鑽石戒指，58萬3000元。（JHENG JEWELLERY提供）