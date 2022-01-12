尾牙碰上疫情 侯友宜：先落實防疫 11:182022/01/12 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年底尾牙碰上疫情 侯友宜：先落實防疫。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年末尾牙，有許多餐會與聚餐，被問到是否呼籲暫緩辦理，侯友宜說，他一直希望要求落實防疫，除中央有相關規定以外，公務體系他都有特別提醒先把防疫做到好，以身作則，這才是最重要。 至於是否要求公務部門先取消，侯友宜說，目前為止是用提醒式，有一些不需要在這個時候做的，或管理上比較難做好，避免事後檢討，寧可多預防。 侯友宜說，在這過程當中如果沒有把握，或是很容易會造成群聚的，那就必須要做好更落實的防疫，甚至有必要時候可能要進一步去思考，要不要慢一點辦，都會提醒。 返台過年台中居檢逾4千人 暴增3倍 新聞透視》國境防守無力 超前部署漏洞百出 #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #防疫 #落實 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電商防疫商品 搜尋銷量倍增 04:102022/01/12 產業．科技 桃園、竹縣學校 重啟午餐隔板 04:102022/01/12 地方新聞 美農業部長：促中落實擴大採購承諾 04:102022/01/12 全球財經 《金融股》新光金今年策略主軸「數位創新 永續傳承」 10:342022/01/12 財經 侯友宜視察賣場防疫 暫停試吃 04:102022/01/11 地方新聞 十天就賣近2萬張 和泰產新防疫神單 熱到喊卡 04:102022/01/12 財經要聞 新北居家檢疫人數創近期新高 侯友宜：落實稽查該罰就罰 09:272022/01/12 生活 南市開第一槍 禁跨縣市戶外教學 04:102022/01/12 地方新聞 陳時中吹破牛皮 04:102022/01/12 時論廣場 桃園2名小學童確診 鄭文燦籲專家研議小學生打疫苗 09:532022/01/12 生活 黃子佼洩夫妻愛的代號「徐乃麟」 04:102022/01/12 娛樂新聞 生活熱門新聞 疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 - 生活 他在美國醫院工作 驚曝「與病毒共存」恐怖代價 - 生活 360度防護！男子在飛機上「搭帳篷」防毒 網看傻 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 新北跟進桃園提前放寒假？侯友宜回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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