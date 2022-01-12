年末尾牙，有許多餐會與聚餐，被問到是否呼籲暫緩辦理，侯友宜說，他一直希望要求落實防疫，除中央有相關規定以外，公務體系他都有特別提醒先把防疫做到好，以身作則，這才是最重要。

至於是否要求公務部門先取消，侯友宜說，目前為止是用提醒式，有一些不需要在這個時候做的，或管理上比較難做好，避免事後檢討，寧可多預防。

侯友宜說，在這過程當中如果沒有把握，或是很容易會造成群聚的，那就必須要做好更落實的防疫，甚至有必要時候可能要進一步去思考，要不要慢一點辦，都會提醒。