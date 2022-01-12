國內Omicron疫情不斷升溫，公衛專家認為與疫苗失效有極大關聯。台大公衛學院教授陳秀熙今天分析，由於機場人員早期接種的疫苗為AZ，加上接種時間較早，如今保護力早已失效，是導致國內發生群聚的關鍵，呼籲盡速接種追加劑，若能以一天20萬人次的速度接種，估計2月初疫情能獲控制。

陳秀熙今天透過線上直播，分享研究團隊比較英、美、加、以4國的疫苗失效情形，發現接種AZ疫苗的國家如英國，約在3個月後就出現保護力下滑的情形，開始爆發Omicron疫情，以BNT為主要疫苗的以色列，也同樣遇到3個月保護力失效的問題。

而國內新冠疫苗則是直到7、8月後才有較高的完整保護力，陳秀熙團隊綜合本土個案數、境外移入個案數建構出模型，指出去年12月正好群體免疫力開始失效，因此產生零星的社區群聚，其中接種AZ疫苗的族群，將在2月1日保護力下滑至3成，屆時將會是國內面臨Omicron相當大的挑戰。

國內兩劑疫苗都接種AZ的民眾約有700萬人，陳秀熙推估，若現在開始每天安排20萬人接種追加劑，可望於2月初控制疫情，但他認為這項挑戰太大，因此又提出其他3種方案，分別為一天接種15萬人、10萬人、5萬人等。

不過隨著單日接種目標值不同，疫情獲得控制的時程也不同，若單日接種15萬人，可能要到3月初才能控制疫情，若單日接種10萬人，可能流行仍然會持續一段時間，單日接種5萬人，陳秀熙擔憂疫情可能會無法控制。

陳秀熙也建議，第3劑疫苗可盡量採混打方式進行，若前2劑接種AZ的族群，追加劑可選BNT莫德納或高端；前兩劑都打莫德納，可選擇莫德納、BNT、高端；前2劑都打BNT的民眾，第3劑建議改打莫德納、AZ、高端。