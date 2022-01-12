2015年八仙樂園塵爆意外造成多人死傷，其中5名死者的父母共同提告，對交通部觀光局、新北市政府與內政部消防署請求國家賠償，台灣高等法院維持一審判決，認定事故是因彩色派對的活動及設計不當等，非觀光局等怠於行使職務，駁回其聲請，可上訴。

八仙塵爆案導因呂忠吉在2015年6月27日，以他經營的玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，他擔任活動的總指揮、總負責人，負責派對的企劃及行銷、活動進行流程、現場場控等事宜。

活動現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，隨著粉塵顆粒瞬間在派對現場蔓延，但呂忠吉未告知現場人員噴灑的色粉有發生塵爆的危險，也未防止其發生採取必要措施隔離色粉及電腦燈，他因確信彩色派對不會發生意外，當晚7點逕自離開舞台，不料大量色粉被舞台高溫燈具引燃，造成486人傷亡。

2018年最高法院將呂忠吉依業務過失致死罪，判處「滿貫」刑度有期徒刑5年定讞，他已入獄服刑。