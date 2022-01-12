中新網報導，大陸國家移民管理局12日新聞發布會公布，集中打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項工作一年來戰果豐碩，全大陸偵破妨害國（邊）境管理犯罪刑事案件1.8萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人4.8萬餘人，查獲非法出入境人員4.7萬餘人，分別是上一年的2.3倍、3.6倍、3.4倍。

自2020年12月5日公安部部署開展集中打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項工作以來，全大陸共偵破妨害國（邊）境管理犯罪刑事案件1.8萬餘起，抓獲犯罪嫌疑人4.8萬餘人，查獲非法出入境人員4.7萬餘人，分別是上一年的2.3倍、3.6倍、3.4倍；打掉偷渡犯罪集團2497個，搗毀各類中轉窩點797處，查扣涉案交通運輸工具2288輛(艘)，查處涉案仲介機構、企業1116家。專項工作取得了豐碩戰果。

據介紹，中國重點方向口岸邊境偷渡形勢嚴峻複雜，境內外不法分子受暴利驅動，不斷翻新作案手法，通過陸路偷渡、海上偷渡等方式，不擇手段組織、運送、引帶中外籍人員非法出入境從事違法犯罪活動，給國家安全、社會穩定和人民群眾利益造成現實危害。

集中打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項工作開展以來，全大陸公安機關和移民管理機構通過強化部署指揮、專案打擊、合成作戰、追逃緝捕、綜合整治，嚴打組織、運送中國公民非法出入境活動，嚴懲組織、運送外籍人員非法入出境活動，嚴防境外疫情通過非法入境人員帶入風險，嚴治重點突出問題，集中打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項工作取得突出戰果，西南邊境非法出入境活動得到有效遏制，邊境不法人員「靠邊吃邊」問題得到有力整治。

發布會上，大陸國家移民管理局相關負責人還公布了專項工作期間偵破的雲南1·24案件、廣西11·18案件等10起典型案例。在抓獲的4.8萬餘名犯罪嫌疑人中，已有20353人被依法執行逮捕，13554人被依法判處有期徒刑，其中68名犯罪首惡被判處7年以上有期徒刑，有力震懾了妨害國（邊）境管理違法犯罪活動。