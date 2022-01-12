行政院原住民族委員會12日在台東舉辦部落文化健康站部老運動會，全縣3000多名長者齊聚一堂嗨翻全場。（蔡旻妤攝）

行政院原住民族委員會12日在台東舉辦部落文化健康站部老運動會，全縣3000多名長者齊聚一堂嗨翻全場。（蔡旻妤攝）

行政院原住民族委員會12日在台東舉辦部落文化健康站部老運動會，全縣3000多名長者齊聚一堂嗨翻全場。（蔡旻妤攝）

行政院原住民族委員會12日在台東舉辦部落文化健康站部老運動會，全縣3000多名長者齊聚一堂嗨翻全場。（蔡旻妤攝）

行政院原住民族委員會12日在台東舉辦111年部落文化健康站部老運動會，全縣91個文化健康站逾3000多位長輩同歡，而台東縣長饒慶鈴與原民會主委夷將拔路兒、台東縣議員高美珠到休息區時，受到長者熱情歡迎邀請共舞。高美珠說，全縣部落長者在過年前齊聚一堂，活動更有意義。

頭戴花圈、身穿椰子殼及草裙，東河文健站最辣阿嬤創意進場。一早服裝創意競賽，各個文健站無不絞盡腦汁精心打扮，依照部落及族群特色，有海洋阿美族風格，也有布農族高山風格，更出現配合時事奧運舉重運動造型，再搭配隊呼，雖然天氣寒冷，卻不減長者們的熱情。

阿嬤們牽起夷將拔路兒與高美珠的手一起高歌，隨後表示「很開心，完全不會累！」。高美珠說，長輩平時都在當地部落，趁著過年前讓大家一起活動筋骨外，無論縱谷、南迴、海岸線的長輩也能趁今天相聚，更具意義。

趣味競賽推出趕豬達人、當我們同在一起、無敵繩隊友等關卡，訓練長者眼手協調能力，現場激烈的加油吶喊聲及歡笑聲讓場面熱鬧非凡，而折返線擺放懷舊拼貼畫印製的大型積木，一覽各文健站的作品。

夷將拔路兒指出，文健站是深根部落的重要照顧服務據點，給長者無障礙友善的健康環境一直是原民會努力的方向，今年度挹注台東2.7億元，希望提升文健站的照顧品質，創造在地族人就業機會。

饒慶鈴表示，縣府設計體適能、懷舊等不同課程及活動，增進部落長輩身心靈健康，另特別為績優文健站頒獎，感謝照服員等工作夥伴的付出，讓文健站成為長輩的第2個家，未來也即將增加更多站點，服務更多長者。