高醫和瑞寶生醫公司斥資近億元，共同打造細胞治療實驗室，未來將成為推展細胞治療的基礎研究及臨床應用的核心，實驗室占地約132.33坪，共設5間標準實驗室，可望為癌症或其他疾病患者提供全新的治療選擇，高雄市長陳其邁12日也特地前往高醫參加細胞治療實驗室揭牌儀式。

高醫細胞治療暨研究中心主任、血液腫瘤内科醫師劉益昌表示，細胞治療屬於再生醫學範疇，是疾病治療的一大突破，細胞治療是以輸入「活的細胞」至病人體內的方式，藉以生長、取代或修復受損的疾病組織，來治療疾病，和傳統藥物治療有所不同。

劉益昌指出，細胞治療常用於癌症、中風、皮膚病等症狀，尤其是在現行醫療下無法解決的癌症狀況。前年4月更首度以細胞治療第4期乳癌患者，目前病患恢復情況良好，後續仍須持續追蹤病況。

高醫與瑞寶生醫打造的細胞治療實驗室占地約132.33坪，共設有5間標準實驗室，每間細胞製備室備有6台無菌培養箱，可同時培養24組不同病人的檢體，以及2台無菌的A2等級生物安全櫃，且設有24小時環境監控系統，是國際級的細胞治療實驗室。

陳其邁表示，近年來全球再生醫療領域蓬勃發展，生技業將是下一個護國神山產業，看到高醫、瑞寶兩強合作，建置細胞治療實驗室，造福南部地區患者，並帶動國內生技相關產業發展，相信高雄未來會成為全國再生醫療或細胞治療的重鎮。