挪威軍方表示，因為新冠疫情導致物資短缺，軍用內衣不夠，因此服役的新兵在退伍後要歸還他們的內衣、胸罩和襪子，以便下一批新兵可以繼續使用。
美聯社報導，挪威國防部後勤局表示，「由於軍用內衣庫存相當短缺，這一舉措是必要的，不然後一批的新兵可能不夠。」
挪威軍方發言人漢斯‧梅辛塞特（Hans Meisingset）表示，透過適當檢查和清潔，內衣的再利用，是合理的做法。現在也正在積極面對內衣供應短缺問題，這是一個過渡時期。
挪威男女都必須服兵役，服役時間為12至19個月，每年服兵役人數大約8,000人。在以前，退伍以後軍服要歸還是理所當然，但是軍用內衣和襪子視為個人物品可以帶離軍營。
梅辛塞特說，疫情大流行並不是某些服裝庫存低的唯一原因，還取決於財務、合約和其他問題。
挪威的國防雜誌《福斯瓦雷論壇》(Forsvarets Forum)報導，這不是挪威部隊第一次的物資短缺，已經反覆出現很多次，主要原因是行政程序系統的錯誤而造成。
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