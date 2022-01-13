TOYOTA總代理和泰車(2207)今年強攻商用車市場，旗下全新小商車TOYOTA TOWN ACE尚未正式登場即獲得市場期待，預售活動自11月24日起啟動，不到50天的時間，已累計超過3300台。

和泰車表示，目前預售訂單客群，以40-50歲男性車主為主，行業別多元，包含運輸、營造、蔬果批發等各行各業頭家。車型佔比上，自排車型佔了6成之多，而搭載TSS的車型也有將近3成的水準。總代理和泰汽車將於1月14日~1月16日舉行最後三場市場巡迴展示會，也宣告正式上市進入倒數階段，預期將再引起另一波熱潮，年前訂單有望再快速累積。

和泰車表示，TOYOTA TOWN ACE汰舊換新預購價46.1萬元起，具有絕佳貨床大小，以及載重最高達960公斤的超強載貨力，滿足各種工作型態使用需求。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適空間，還能自由便利於兩側上下車，貼心設計受頭家們喜愛；年輕頭家則深受優異安全配備吸引，全車系標配雙SRS氣囊，最高搭載PCS預警式防護等原廠TSS主動安全防護系統。

目前下訂的消費者，除了因為TOYOTA固有「耐操好用，品質掛保證」的口碑，另外TOYOTA全台共有153個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。