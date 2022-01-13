台灣規模最大的群眾集資平台-嘖嘖將於2022年1月舉辦台灣群眾集資產業迄今規模最大的提案大賽，在為期兩個月的時間內徵集科技、設計、內容、出版，以及社會議題等五大領域的優秀集資計畫。

嘖嘖自2011年成立以來，已是台灣規模最大的群眾集資平台，迄今協助超過5000個專案於嘖嘖平台上架集資，累積集資金額超過60億元。

為擴大台灣市場中的創新能量，同時擴散十年來所累積的經驗與資源，嘖嘖將於2022年1月舉辦台灣群眾集資產業迄今規模最大的提案大賽，在為期兩個月的時間內徵集科技、設計、內容、出版，以及社會議題等五大領域的優秀集資計畫。

嘖嘖指出，本屆大賽有兩大特點。首先，為協助更多優秀提案能順利啟動，本屆大賽的總獎金規模提升至新台幣300萬元。其次，針對前述的五大領域，本屆大賽也邀請各領域中的指標企業以贊助商與深度合作夥伴的角色加入，包括三創生活（科技）、誠品生活（設計）、遊戲橘子（內容）、誠品（出版）、願景工程基金會（社會議題）、聖洋科技（廣告行銷）。