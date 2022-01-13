胡宇威、陳庭妮2012年合作《真愛趁現在》傳緋聞，隔年又二度攜手《真愛黑白配》，完美螢幕情侶形象深植人心，但兩人對於傳了多年的緋聞始終沒有正面承認，不過今（13日）陳庭妮在臉書曬出甜摟胡宇威、兩人親密貼臉合照，寫著「Twogether」，手上套著2克拉的Cartier超大鑽戒，胡宇威貼文則寫著「TogeHer」，兩人都是一語雙關胡宇威經紀人也證實是求婚成功，今天po文有特別挑了一個時間「13：14」代表「一生一世」。

胡宇威經紀人陳秀卿表示，兩人正式交往約8年，胡宇威是在前陣子小倆口一起爬玉山8小時後求婚成功，目前還沒定下婚期，要看工作與時間狀況，「宇威規劃爬山之旅，但兩人簡配爬8小時，爬到女主角臉愈來愈臭，好不容易攻頂可以求婚，卻天色已暗，兩人在路過山友提醒下趕緊下山。宇威想著自己要求婚啊，下了山到停車場，他就拿出鑽戒，但因為爬山爬到腿軟，就真的兩腿一軟，跪在地上『求』婚。很好笑的畫面！」

經紀人表示，胡宇威為了這個求婚規劃很久，但因為疫情所以延後，他很在乎求婚這個環節，覺得是自己愛對方，給對方一個承諾的表現，所以一定要規劃一個兩人終生難忘的求婚，「宇威說他很幸福！」目前不會先登記結婚，會先規劃婚期，也強調陳庭妮還沒有懷孕。

陳庭妮經紀人表示，多年以來，兩位身為彼此的好朋友，深深了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情是希望大家能關注他們在表演事業上的努力，謝謝所有人給予他們足夠的空間在愛情中可以盡情的任性，「妮妮談感情的方式比較低調，連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子，選在今天的1314向大家公布這個喜訊，也希望能在現階段些許低迷的社會氛圍中分享給大家幸福與溫暖，妮妮的團隊也一路在身旁見證了兩人的愛情，在此謝謝大家的關心與祝福」。