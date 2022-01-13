斗六市朝露魚舖觀光工廠則開發出酸菜魚調理包，食材來自大埤鄉的酸菜與雲林的鮮魚，打開放入鍋內煮熟即可，適合一般大眾。（周麗蘭攝）

斗南青銀基地團隊最近在協助青農、中高齡農民種植機能型蔬菜。（周麗蘭攝）

雲林縣政府與中正大學青銀共生基地團隊13日舉辦「青銀友善食品暨輔導觀光工廠成果分享會」，（周麗蘭攝）

高齡社會來臨，觀光工廠面臨優化與轉型，以因應消費市場變化，雲林縣府委託中正大學研發適合「青銀族」的農產品，已輔導源順芝麻觀光油廠推出減脂的芝麻餅，朝露魚舖觀光工廠則推出方便烹調的「酸菜魚調理包」，中正大學也自行研發用地瓜取代米飯的「雲吉米」。

「雲吉米」是以地瓜加工製成，外觀是碎粒狀，無添加物，屬於高纖、抗性澱粉，適合任何年紀的人食用。

土庫鎮源順芝麻觀光油廠利用既有的減脂技術，嘗試生產減脂花生粉、芝麻粉作為減糖烘焙的食材，也研發出一款搾乾芝麻油後的芝麻餅，健康好吃又少熱量負擔。

主賣生鮮水產的斗六市朝露魚舖觀光工廠則開發出酸菜魚調理包，食材來自大埤鄉的酸菜與雲林的鮮魚，打開放入鍋內煮熟即可，適合一般大眾。

建設處李俊興處長指出，去年縣府委託中正大學輔導觀光工廠，開發樂齡市場服務及優化產品，這對觀光工廠而言是個社會責任，也是人口高齡化的發展契機。

縣長張麗善表示，觀光工廠多以親子為客源，有鑑於中高齡族群占全國人口的46％，雲林縣65歲以上人口也已高達19.7％，觀光工廠的經營面臨轉型，以因應高齡人口的消費需求。

張麗善說，期盼中正大學能在青銀基地開發新鮮健康食材與食品，中高齡者也能在此找到工作的第二春，學習烹飪等技術再服務青銀族。

她說，雲林在地特色的農產品可以發展出在地產業鏈，串連生產、加工、服務一條龍，青銀友善食品將引入雲林縣大健康產業中推廣。

中正大學成人及繼續教育學系教授李雅慧表示，感謝縣府讓校園專業能在斗南青銀基地落實，最近在協助青農、中高齡農民種植機能型蔬菜，例如腎臟病患需要的低鉀蔬菜，中高齡食品開發出來以後，未來也會透過教育推廣。