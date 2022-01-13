第9屆桃園市青年農民輔導計畫有26名學員結業，其中14人男性、12人為女性，女性比率占46.15％。（陳夢茹攝）

桃園市政府為鼓勵桃園在地青年從事農業，推出青年農民輔導計畫，9年來培育304位青農學員，近年可見女性從農比率提升。24歲的石育潔，家中種植網室蔬菜，從小看著爸爸務農的背影長大，畢業後加入青年農民輔導計畫，逐漸對務農產生興趣。

桃園青農人數近800人，推動青年從農輔導計畫發展出許多深具潛力及特色的青農，除蓬勃發展的有機蔬菜外，近年有更多青農投入開發咖啡、花卉。

市長鄭文燦表示，桃園具有小而強的農業團隊，並在有機農業發展自治條例推動下，有機認證或農產品溯源者的耕作面積不斷增加，並供應學校營養午餐有機蔬菜，讓桃園農產品朝向品牌化、高質化及溯源化發展，未來會持續協助青農辦理產品行銷計畫。

農業局觀察近3年結業青農學員，發現女性從農比率逐漸提升，2020年有35名學員結業，其中24人男性、11人為女性，女性比率占31.43％；2021年有38名學員結業，其中24人男性、14人為女性，女性比率占36.84％；2022年有26名學員結業，其中14人男性、12人為女性，女性比率占46.15％，的確有逐年上升的現象。

石育潔為農三代，她表示，過去寒暑假都會在家裡菜園幫忙，家中生產的蔬菜大部分都送往台北拍賣市場。談及參加輔導計畫的心得，她說，第1個月在教室學習農業基礎課程，讓她發現從農還需要學習水、電等簡單機械原理，還要懂行銷跟包裝才能走出自己的特色，完全不單單只有「農」而已。

「現在都以機器代替人力，女性從農不用再這麼辛苦！」石育潔坦言，以前人力為主的從農時代，女性走農業這條路在體力上會是一大考驗，不過現在機器已經取代人力，對女性農民來說的確輕鬆不少，參與輔導計畫後讓她覺得務農很有趣，未來也希望在這領域持續發展。