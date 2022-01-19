「每日北韓」日文版18日報導，隨著勞動黨中央委員會代表大會上決議，全力投注農業生產，北韓軍方為呼應政策開始裁員並集體配置至農業生產中。長期服役最終只換來農村集體安頓措施，引發地方的退伍軍人對中央政策的不滿；甚至心生「我在軍隊忍了10年，最終卻只換來痛苦的農村安置工作」。

報導指出，儘管北韓的憲法第70條規定人民有選擇職業的自由；公民有勞動權，有工作能力的公民可依據自己意願與才幹選擇職業，而工作場合與工作條件也應獲得保障。依據自己能力工作，公民可依據工作成果來獲得報酬。

但報導認為，北韓的現實情況卻與此不同。在北韓，就業被稱為「安置」。儘管相當程度考量當事人意願；但整體來說，勞工必須前往上級分配的工作場合工作。

其中，個人意願最被漠視的莫過於「集體安置」。這意味著長期服役的士兵在退伍後還是不能返回家鄉，而被集體安頓在農村進行農業生產，或是前往礦坑進行開礦。

根據自由亞洲電台報導，2021年年底，北韓勞動黨召開中央委員會代表大會；會中拍板加強農業生產。為落實會議決策，北韓軍方也加強對農業生產的支援，裁員並將退役士兵集體安置於農村，以增加農業生產。

光全州市，1月初就有高達200名退伍軍人被集中安頓在全州市的一個合作農場。至於去年11月與12月退伍的士兵，也全都被派往農村。

官員解釋，由於農村生產因勞動力老齡化而下滑。儘管人口普查的結果保密，無法知道具體人口流動狀態；但大量人口自農村離開，加上出生率下降，都讓農村顯得又老又窮。

然而，退伍軍人對政策充滿不滿，甚至試圖用各種管道逃離農村。有能力的父母會利用金錢與關係，將兒子與親友自安頓名單中刪除。為打擊此一風氣，平壤嚴令任何違反黨政策的行為都將遭到嚴懲。

由於上級雷厲風行的打擊，行賄不再行的通了，大量退伍人士被安頓在農村中。但是，不同地區的農村，經濟條件也不同。定州的農村生活還可以說是容易的，畢竟離市區還算近；但遠離商業都會區的農村，生活不便而困難。

為此，中央要求農場無條件維護生活條件與居住環境，好讓退伍軍人生活能夠更安定，而地方農場負責人則為此忙上忙下。

但對退伍人士而言，則對中央政策表達反彈；「我十多歲遠離家鄉，在軍中待了10年時間，卻只換來農村安置的辛勞農活，還有辛苦的工作場所」。