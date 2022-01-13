修繕擋土牆突坍塌 台東男險遭活埋「下半身全在土裡」 17:312022/01/13 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣卑南鄉明峰村13日下午4點6分發生擋土牆土石坍塌意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣卑南鄉明峰村13日下午4點6分發生擋土牆土石坍塌意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 台東縣卑南鄉明峰村13日下午4點6分發生擋土牆土石坍塌意外，1名年約75歲澎姓男子在自家修繕土堤時，整個人被土石埋住，附近居民聽到呼救聲後，立即報警，台東縣消防局及居民利用現場怪手協助脫困，所幸澎男意識清醒，目前送醫做進一步檢查。 十年磨一劍 陶朱隱園重磅登場 台東保育猛禽紅隼受困 學童即刻救援 #台東縣 #卑南鄉 #活埋 #埋住 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 短期科研探空火箭發射場域 今起正式啟用 15:092022/01/13 生活 苗栗鄉親反垃圾掩埋場 坤輿公司與自救會談判再次破局 11:362022/01/12 社會 高雄萬戶社宅 今年再發包2,760戶 04:102022/01/13 產業特刊 有吃又有拿 天成文旅華山町一泊二食住房專案開賣 17:242022/01/13 財經 預售屋拋售潮 財部緊盯非自願售屋 04:102022/01/13 財經要聞 台東春節旅宿一房難求 業者防疫不鬆懈 18:372022/01/12 生活 男友買20坪新婚房兄妹秒入住 她傻眼：怎麼變成7人同住 17:282022/01/12 生活 3月對外公開標售 青埔土地179萬坪挑戰新高 04:102022/01/13 產業特刊 台東春節一房難求 旅宿業防疫再升級 04:102022/01/13 地方新聞 美印太事務官：太平洋最可能出現戰略意外 04:102022/01/12 政治要聞 新竹市那魯灣文化聚落集會所 正式啟用 12:352022/01/13 生活 社會熱門新聞 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 禾馨醫療集團又涉詐保風波 鍊金手法大揭密 - 社會 18歲鮮肉猛追38歲離婚女同事 姊弟戀未開花他心碎輕生 - 社會 禾馨集團疑詐保數百萬 檢警搜5診所 約談營運長及多名醫師 - 社會 台科大「礦王」宿舍挖礦網拍賺172萬告校方侵佔 網：竊電還敢大聲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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