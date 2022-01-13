台東縣卑南鄉明峰村13日下午4點6分發生擋土牆土石坍塌意外。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣卑南鄉明峰村13日下午4點6分發生擋土牆土石坍塌意外，1名年約75歲澎姓男子在自家修繕土堤時，整個人被土石埋住，附近居民聽到呼救聲後，立即報警，台東縣消防局及居民利用現場怪手協助脫困，所幸澎男意識清醒，目前送醫做進一步檢查。