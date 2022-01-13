展望2022年兩岸關係，國民黨前主席洪秀柱日前接受央視訪問表示，兩岸是分不開也離不了的，但民進黨政府「倚美謀獨」策略，既無法得到美國具體保證台灣的承諾，又完全把兩岸關係交在美國手中處理，這對台灣非常不好；兩岸同為炎黃子孫，大家都是一家人，期盼能從和平發展走向和平統一。

洪秀柱說，民進黨政府完全拒絕接受九二共識、一中原則，利用美國大打「台灣牌」、「倚美謀獨」，既無法得到美國具體保衛台灣的承諾，又完全把兩岸關係交在美國手中，這對台灣非常不好。

洪秀柱指出，若台灣把自己的對外關係以及經濟產業發展，甚至安全防衛力量，都放在美國的手裡面，面臨陷入美中對抗之中、大陸反獨促統、台灣內部紛擾不斷等三種壓力，試問台灣還有未來嗎？

洪秀柱表示，民進黨執政後，徹底斷絕兩岸民族的根，不遺餘力地從事破壞工作，從教育下手，造成台灣青年人思想有所偏差，然而中華文化是兩岸的紐帶，應想辦法促進文化交流，讓兩岸有更多的認識與了解。

洪秀柱說，國民黨雖是在野黨，但仍必須好好盡責監督民進黨執政，尤其兩岸方面要喚起民眾理性思考，相較於國民黨執政兩岸關係穩定發展，跟現在混亂局面相比，大家應做出選擇。

洪秀柱強調，兩岸同為炎黃子孫，大家都是一家人，如何做到兩岸的和平統一，融合發展的路徑，就是從和平發展走向和平統一，這已是確認的方向，希望今年能達到此目標。