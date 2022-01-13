醫材廠雃博(4106)2022年起啟動品牌再造，發佈新品牌名稱「Wellell」，產品服務聚焦再升級！董事長李永川表示，新品牌名稱Wellell，是結合Wellbeing及Wellspring所創造出的新詞，寓意為健康的泉源，藉由全面考慮使用者經驗的產品及服務，來達到病患的健康及舒適。

李永川指出，順應商業環境的快速變化，雃博將以此次品牌再造為契機，強化品牌戰略、重塑產品定位，並以使用者體驗為主軸，落實品牌價值主張，成為能與其他市場競爭者區隔的核心優勢。

李永川強調，從今年開始，雃博將以Wellell之名，蛻變為更熱情敏捷，有同理心的國際品牌。雃博在疫情期間，捐贈甫獲台灣精品獎金質獎肯定的俯臥位氣墊床給多家台灣醫院，協助解決Covid-19重症照護的急迫所需，並提升病患的福祉，回饋社會。

另外，雃博也透過近年的數位轉型，以及智慧健康照護科技如IoT及雲端系統的導入，持續與全球值得信賴的合作夥伴攜手，一起改善患者的醫療品質，點亮人們的數位健康未來。