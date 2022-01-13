新竹縣市合併之效益評估與影響座談會在新竹縣議會召開「砲聲隆隆」，縣議員羅美文（左）發言「反對縣市合併的請舉！」與會除中央部會官員外全部舉手反對。（羅浚濱攝）

新竹縣市合併之效益評估與影響座談會，13日下午在新竹縣議會召開「砲聲隆隆」，縣議員羅美文發言時「反對縣市合併的請舉！」與會立委、縣議員和鄉鎮長全部舉手反對，新竹縣市在年底倉促合併，會後並一起振臂高喊「反對倉促立法！反對因人設事！」

縣議員徐瑜新以關西鎮馬武督地區為列為原住民地區，若縣市合併升格，關西能像原住民鄉鎮選舉嗎？並認合併不利偏鄉發展，偏鄉學校都要面臨廢校。縣議員連郁婷批林智堅倡議合併，竟不與新竹縣政府和縣市議會坐下來，並直指科技部做的報告很草率。

縣議員杜文中則批林智堅要由上而下做縣市合併，合併計畫書都沒有就要合併，台灣是共產國家嗎？縣議員吳旭智則說，新竹縣市合併是很多民眾的期待，問題在合併的期程。縣議員羅美文質疑反對新竹縣市有用嗎？並請反對年底縣市合併者請舉手，除了與會中央部會官員外，全場都舉手。

立委林為洲說，立法院內政委員會舉辦考察及研討會，就是要聽取地方意見，因下個禮拜地制法可能就會真正進入審查會修法，大家提出的意見，內政部等相關部會都會納入考量。

林為洲並說，在新竹縣的座談會達成一個共識，就是「反對倉促立法，反對因人設事」，並不反對竹竹合併升格，但要做好準備和溝通，至少要有計畫書，合併之後能解決什麼問題，能增加多少財源或增加多少負擔。

林為洲強調，縣市合併升格沒有人會反對，反對的是倉促合併，以往直轄市的改制或合

併升格，都有經過地方的溝通與協調，並獲議會審議通過。但他認為新竹縣市若人口自然增長到125萬，不用修法自然合併升格最好。