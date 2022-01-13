外貿協會今(13)日舉行2022年度記者會，以元宇宙為主軸，與XRSPACE合作，在現場展示貿協元宇宙「TAITRAVERSE」概念，並在TAITRAVERSE中與媒體互動。外貿協會董事長黃志芳表示，順應世界趨勢，今（2022）年貿協將分散拓銷市場，聚焦ESG、電動車及元宇宙議題，推動實體交流活動；同時為了打造數位時代的大腦，貿協將成立數位科技中心。

黃志芳指出，去（2021）年台灣出口高達4464億美元，成長29.4％，無論在經濟成長或出口表現，都是全球最耀眼的國家。雖然今年仍須與病毒共存，不過，相信疫情爆發期可望進入尾聲，可以說是the beginning of the end。黃志芳引述專家對疫情的預測，樂觀地表示：「未來幾年將逐漸恢復實體活動。」

黃志芳表示，今年氣候變遷、數位科技進步及朝向區域經濟發展的腳步加速，在此全球發展情勢下，貿協關注的方向包括：協助企業進行精準數位行銷，推動實體交流活動，以ESG、電動車、元宇宙為工作重點，協助企業布局韌性供應鏈。

黃志芳強調，為分散市場，今年將以美國、中東歐、非洲、新南向四大市場並重，10月將首次到美國辦理台灣形象展，並帶領供應鏈相關業者組成大型訪問團訪美。新南向市場的拓銷策略，則是在原有1.0的基礎上推動數位新南向，將在馬來西亞、泰國、印度舉行台灣形象展，以智慧製造、智慧醫療及智慧城市為展出重點。

由於ESG浪潮排山倒海而來，貿協除於去年成立ESG推行委員會，鼓勵同仁全力投入、力行ESG外，所經營的會展場館也在去年宣誓加入COP 26全球氣候峰會「會展產業淨零碳排宣言」。此外，貿協也首次為中小企業進行碳健檢，請碳顧問到場為企業進行一對一諮詢。黃志芳說：「今年貿協將繼續推動淨零碳排各項活動，並擴大服務至北中南各地。」

黃志芳指出，2021年是貿協推動電動車產業元年，透過辦理電動車國際展、論壇、洽談會、新創發表會、人才培育等活動，發展多元國際平台。2022年貿協將持續肩負起台灣電動車產業推手的任務，朝向建立台灣電動車展的國際品牌知名度、擔任全球車廠一階供應商、科技新創公司與台灣供應鏈合作的平台、培養電動車產業人才，以及強化創新及軟硬體整合能力等方面努力。

黃志芳同時強調，今年將複製推動電動車產業的精神，發展元宇宙產業，「我們已規劃一系列活動，例如1月份《經貿透視》雙周刊有元宇宙專題報導，2月份將辦理產業趨勢論壇，5月份在COMPUTEX上，將推出Connected X-Experience (無限體驗)，具體描繪元宇宙藍圖。貿協將集結元宇宙產業生態系，形成元宇宙聯盟，提供業界集思廣益、相互支援的平台。」

會場關注另一項焦點是，貿協將成立數位科技中心。黃志芳指出，四年來貿協積極推動數位轉型，數位科技中心將是貿協推動數位轉型最後一哩路，目標是在三年內建立IT核心能力、協助中小企業精準數據行銷、開發以數據趨動的新商模，並提供客製化的數位行銷系統服務。