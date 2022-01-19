教育處長邱廷岳代表簽署。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

加拿大駐臺北辦事處長Mr.Ed Jager透過視訊和苗栗縣政府對談。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府自111學年度起積極推動高中雙聯學制，以因應新課綱增進學生多元素養及2030雙語國家政策，大同高中19日在縣長徐耀昌與加拿大駐臺北辦事處長Mr.Ed Jager等人見證下，透過視訊與加國薩克齊萬省薩斯卡通市教育局，簽署「臺加雙聯學制」合作備忘錄，攜手開辦雙聯學制課程促進學術交流。

今天簽署儀式，由縣府教育處長邱廷岳代表，另有學管科長徐建男、大同高中校長何高志及學生代表列席。薩省薩斯卡通市教育局由局長Mr. Francois Rivard透過視訊代表簽署，另有在臺代表則有簡曉婷、黃亦娟及李瑄文到場，邱、簡同步在螢幕簽署這項別具意義的雙聯學制合作。

縣長徐耀昌也與加拿大駐臺北辦事處長Mr.Ed Jager、線上課程校長Mr. Ryan Hauber及雙方來賓多人，一起見證打破課本框架的歷史性一刻。

徐耀昌說，縣府為讓高中學生具有更寬廣的國際觀並提升學生的英文能力，教育團隊積極推動高中雙聯學制，此次選定大同高中帶頭進行，讓學生畢業後同時取得兩校學歷，縣府也進一步補助學生在臺修習課程及暑假出國部分費用。

他表示，如此一來，既能減輕家長負擔，又讓孩子獲取學習外國課程的經驗，未來求學之路有更多元選擇，也更有優勢競爭力。他相信這次突破，對孩子未來升學或工作都有極大助益，因此也要鼓勵更多學校將雙語教學理念轉化為實際行動。

教育處長邱廷岳說，這是苗栗縣在雙聯學制與國際接軌的歷史性一刻，未來將引進外師活化國際教育，有助培育全球化公民，在簽署合作備忘錄後，雙方會加速選修課程的研商與安排，今年8月、即111學年度推動雙聯學制。