雲林縣政府「因應氣候變遷專案辦公室」揭牌，積極推動淨零轉型與減碳作為。（張朝欣攝）

雲林縣政府去年11月成立「因應氣候變遷專案辦公室」，經過2個多月運作24日正式揭牌，並於縣府舉辦「淨零轉型與減碳作為」座談會，邀請專家學者針對朝向淨零轉型、落實減碳行動，進行相關議題分享與研討，協助雲林成為「淨零轉型」的典範城市。

世界各國為減緩氣候變遷帶來的威脅，已達成淨零碳排共識，雲林縣政府響應聯合國SDGs與中央淨零碳排等政策，去年6月成立「雲林縣永續發展推動委員會」，隨後再成立「因應氣候變遷專案辦公室」。

雲林縣長張麗善表示，為接軌國際減緩氣候變遷趨勢，縣政一直思考如何淨零轉型、落實減碳，因此成立「因應氣候變遷專案辦公室」，藉以擬定相關策略，讓雲林面對未來的各種氣候風險，能夠加以適應永續發展。

座談會邀請台灣大學「生物資源暨農學院」院長盧虎生、副院長林裕彬，以及雲林科技大學管理學院院長陳昭宏，分別進行「雲林淨零轉型與農業減碳作為」、「生物資源於農業碳中和的契機-農業事業廢棄物再利用」、「綠色金融在農業領域的發展，以及溫室氣體和產品碳足跡之量化綱要」講座。

盧虎生針對雲林縣溫室氣體排放現況，分析如何建立雲林農業減碳路徑；面對淨零碳排趨勢，提供短、中、長期具體策略建議。林裕彬參考國際間減碳增匯的策略，協助雲林縣朝向減少正碳排、增加負碳排的碳中和目標。

陳昭宏則介紹綠色金融行動方案並與農業相連結，提出藉由ISO14064和14067等相關量化作業，落實溫室氣體與產品碳足跡量化的盤查作業，以利「淨零轉型」推動。