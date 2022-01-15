一口氣領走全家5人的大紅包，鄉民喜孜孜。（謝瓊雲攝）

大村鄉大村村張小姐（中）帶著孩子來為全家人領走8個大紅包，右為大村鄉長游盛、左為鄉代會主席游振府。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所連續兩年在農曆春節年前加碼發放每人2000元振興現金禮金，大村鄉長游盛(右)到場關心現場領取秩序和防疫工作。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所今、明兩天發給全鄉鄉民每人2000元振興禮金，不少民眾一早就到大村鄉公所排隊等著領取大紅包。（謝瓊雲攝）

大村鄉公所今、明兩天發給全鄉鄉民每人2000元振興禮金，不少民眾一早就到大村鄉公所排隊等著領取大紅包。（謝瓊雲攝）

彰化縣大村鄉公所15日起一連兩天發放全鄉鄉民每人2000元振興現金禮金，一早大村鄉公所就湧入鄉民排隊領取，大村鄉長游盛說，去年加碼發放振興禮金，共3萬8331人受惠，今年全鄉共有3萬9721人領到，人口成長1390人。

受惠正新輪胎老董羅結夫妻遺產稅挹注鄉庫財政，大村鄉已經連兩年發放振興現金禮金，鄉民們在春節前夕領到大紅包，個個笑容滿面，大村村民領取地點就在大村鄉公所，鄉長游盛、鄉代會主席游振府，一早就在場關心現場秩序，大村村長賴錫應也在公所外發送口罩提前賀年。

去年全鄉有一戶多達26人，一口氣領走5萬2千元現金禮金，今年因百歲人瑞日前辭世，晚輩分家為兩戶，有人一早就代表全家來公所領走13包大紅包，張小姐帶著孩子來領走8人份、1萬6千元禮金，笑說今年過年大家都能買新衣；而預計在16日發禮金的田洋村，有戶全家共20人，明天一口氣將可有4萬元現金入袋。

大村鄉是全縣唯一連續2年加碼發放2000元振興禮金的鄉，近年社會福利好到令周邊鄉鎮艷羨，公所幫全鄉鄉民投保意外險，保額從50萬元調高至100萬元；每年長者敬老禮金也大幅加碼，65歲以每人2000元、80歲以上每人3000元、90歲以上每人6000元、百歲以上人瑞年年有1萬元大紅包，今年就有3位人瑞可領到。

鄉長游盛說，很感謝正新輪胎老董夫妻遺愛鄉里，近年鄉內建設突飛猛進，許多鄉道也正在拓寬，建案也愈來愈多，吸引不少年輕夫妻購屋遷居設籍，甚至出嫁的女兒也全家返鄉定居，全鄉人口十幾年來都是正成長。