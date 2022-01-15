中國國務院聯防聯控機制15日召開發布會，衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，中國疫情總體形勢平穩，局部地區發生的本土聚集性疫情，總體上能夠做到短時間內有效控制。天津發生的本土Omicron聚集性疫情已經波及到河南省安陽市和遼寧省大連市。

賀青華指出，天津疫情仍在持續發展，但是近3天新增加的病例主要集中在隔離點篩查發現，疫情外溢的風險逐漸在降低，需要持續做好隔離點管控工作，相關省分也要繼續做好風險人員的篩查和管控，河南安陽疫情仍存在一定社區傳播風險。

陝西西安疫情已進入收尾階段，仍需要嚴密防範，醫療機構和集中隔離點的感染風險以及個別地區的疫情反彈。

河南鄭州和許昌疫情近日新增加的病例數呈持續下降態勢，疫情出現了好轉的跡象，續發傳播風險也在逐步降低。

廣東深圳新增加的病例均為集中隔離人員發現，疫情風險初步控制。廣東珠海1月14日報告的感染者、廣東中山1月13日報告的感染者、上海1月13日報告的感染者，這三個地方的基因測序均為Omicron變異株。多名感染者的社會活動軌跡比較多，存在社區感染傳播外溢的風險。浙江杭州1月14日報告的1名本土感染者，目前這幾起疫情已處於初期發展階段，需要加快風險區域的人員排查和管控。

近日，大陸國務院聯防聯控機制綜合組向天津增派了工作組，指導當地的疫情處置，國家衛生健康委將繼續關注各地的疫情形勢，全面加強風險人員排查，強化春節期間疫情監測預警和常態化防控工作，提升疫情防範的早發現能力，一旦發現疫情，發現一起立即處置一起、撲滅一起，以保障人民群眾過上歡樂祥和的春節。