美國12月消費者物價指數（CPI）續創近40年來新高，通膨維持高檔，美國聯準會（Fed）升息計畫蓄勢待發，但在這時候，知名金融巨鱷巴斯（Kyle Bass）警告，若Fed堅持執行計畫，不僅別指望今年股市繼續上漲，甚至可能暴跌。

美國對沖基金海曼資本管理公司（Hayman Capital Management）創辦人兼投資長巴斯日前接受CNBC採訪，直指Fed若堅持升息、量化緊縮，新的一年股市不僅不會上漲，還有可能出現大幅下跌。

巴斯認為Fed升息的空間十分有限，僅將短期利率上調約100至125個基點，就可能造成股市下跌約25%，而這樣的跌幅可能也會迫使Fed暫時停止計畫。

此外，巴斯還透露對今年油價看法，預測美國紐約西德州中級原油價格，今年上半年將從每桶83美元飆升至100美元，他解釋這和全球經濟重啟點燃能源需求有關，而供應又因脫碳計畫朝清潔能源轉型大受影響。

巴斯表示，一旦Fed展開升息，伴隨油價飆漲，屆時通膨問題只會越來越複雜，儘管3月升息的可能已經毋庸置疑，但年底前要升息4次的計畫仍有很大的不確定性。