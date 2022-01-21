反映全球高校學術研究和教學聲望的英國「泰晤士高等教育」（THE）最新公布2022年度全球國際化大學榜單，其中，香港大學蟬聯第一，台灣則以台灣大學最高，排名145名。

台灣還有陽明交通大學（165名）、清華大學（169名）、成功大學（178名）入榜。大陸則有18所大學進入榜單，北京大學領銜，位居123名。

英國泰晤士高等教育是一所從事世界大學大資料分析的國際機構。「泰晤士高等教育」2022年度全球國際化大學榜單，是在世界大學系列排名資料中，綜合全球各大學在國際學生、國際職員、國際合著和國際聲譽指標上的得分編制而成，四項評分權重各占25％。

其中，香港大學蟬聯第一，香港科技大學2021年未上榜，2022年取得第三名；香港中文大學今年則位列第9。

此外，大陸有18所大學進入榜單，由北京大學領銜，位列第123名；浙江大學和同濟大學緊跟其後，分別為第133名、第138名。華東師範大學、南京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學、北京師範大學等亦有入榜。

「泰晤士高等教育」表示，研究表明，多元化的學生群體可以改善教學和學習體驗。學生如果有機會在國外生活和學習一段時間，將更加有利於培養他們成為全球公民。上榜的院校都有很高的國際學生和員工比例，與來自世界各地的學者合作開展研究，並擁有與之相匹配的，強大的全球聲譽。