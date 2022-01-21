美國聯準會（Fed）預期升息腳步漸進，不僅美國股市感受到壓力，連同被視為股票崩跌避風港的債市也下挫。摩根大通策略師警告，在以往較能在分散風險的同時，兼顧長期報酬的「股6債4」傳統投資組合也處在危險之中。

《MarketWatch》報導，2022年初股市、債市價格不斷下跌，導致股6債4（60%美國股市、40%美國投等債）投資組合年初以來虧損約3.2%；債市往往是投資人用以對沖股市下跌的避風港，根據美國基金公司先鋒集團（Vanguard Group）資料顯示，自1926年至2020年期間，股6債4投資組合歷史年均報酬率為9.1%。

芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，市場預估Fed 3月升息1碼的機率高達92%，2碼的可能性也有5.4%，交易員則預估Fed到年底可能將升至1.75%到2%，甚至上看2.25%也不無可能。

摩根大通策略師Thomas Salopek在報告中指出，實質利率相對目前經濟狀況仍過低，Fed升息的行動箭在弦上，美國公債殖利率曲線可能呈現向上趨平（bear flattening）的情況，債券可能出現負報酬，預測今年10年期美債殖利率可能將觸及2.25%。

不過Salopek補充，他們並未直指股6債4的投資組合已死，只是認為在某些經濟環境中存在缺陷。

然管理13億美元資產的Toews Asset Management駐紐約執行長Phillip Toews則堅定認為這種投資組合已死，只是受Fed寬鬆貨幣政策提振，才有辦法繼續存在至今，他強調，至少從金融資產而言，Fed不會再出手救援了。