美國聯準會（Fed）最快將在3月升息，且不排除今年每次利率會議都有升息的可能，市場認為Fed主席鮑爾態度較市場預期更為鷹派，引爆亞股新一輪股災，周四（27日）日、韓股慘崩逾3%，其中日經指數狂瀉840點，韓股崩跌逾3.5%最慘，幾乎回到2020年11月底位階，相當於台股約14000點左右，所幸台股昨封關躲過一劫。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在為期兩天的利率決策會議後表示，由於通膨率高於2%，加上就業市場表現強勁，委員會預計很快將適合調高聯邦基金利率的目標區間。

鮑爾提到，在符合條件之下，委員會打算在3月升息，雖然升息幅度尚未確認，但不排除今年每次利率會議都有升息的可能。目前FOMC每年有8次例會，扣除元月例會，今年還有7次會議，依鮑爾說法推算是否升息7次，有待後續觀察。

Fed鷹派立場強硬，加上俄烏局勢緊張，亞洲股市大開殺戒，日、韓股收盤均大跌超過3%，日經指數重挫841點（或3.11%），收在26170點，韓國屋漏偏逢連夜，單日新增確診數破1.4萬人，連續三天改寫新高，北韓今日再次發射導彈，令投資人信心嚇趴，南韓KOSPI指數終場大跌94.75點（或3.5%），收在2614.49，墜入熊市。

香港恒生指數收盤重挫482.90點（或1.99%），收在23807點；陸股上證指數下跌61.42點（或1.78%），收在3394.25點。

台股26日牛年封關後，將休市11天，並將於2月7日開盤。暫時逃過這一輪股災。