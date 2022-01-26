市場擔憂美聯準會（Fed）恐祭出更激進的緊縮政策，又有烏俄衝突急速升溫，美股道瓊前一日一度暴跌逾800點，尾盤收斂至約66點，但費半、那指跌跌不休，分別下跌3.71％、2.28％，不過，台股26日封關日開盤表現相對淡定，雖一度下跌68點，但目前在買盤壓寶年後開紅盤行情下，加權指數翻紅，目前上漲49點，暫報17750點，惟成交量僅1445億元，不到2000億元。

據統一投顧早報指出，Fed釋出將加快升息訊息，美債殖利率走高，證券市場面臨本益比修正。俄烏地緣危機突然增溫，VIX恐慌指數飆高，加深國際股市震盪。考量Fed將以對抗通膨兼具穩經濟為目標，近期市場對升息預期已攀升至過度鷹派，先前漲多個股下挫後，基本面投資價值也已浮現；惟26日台股封關，隨後將迎多日休市，地緣政治及恐慌指數高漲，影響市場持股信心，可採逢低布局策略，留意高殖利率概念股、壽險金控股及跌深的權值科技股等。