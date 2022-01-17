常愛拿食品、飲料的空瓶或空罐，改裝其他物品的習慣，真的要改！長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，日前半夜收治一名17歲少年，只因睡到口渴爬起來喝飲料，拿起冰箱中的「咖啡罐」就一口灌下，沒想到裡面竟是祖母改裝的消毒藥品「優碘」，少年中毒呼吸困難被插管急救，差點踏進鬼門關。

吳昌騰描述，患者到院時已血壓低到無法測量，同時呼吸困難，緊急插管後又發現吸入性肺炎、腐蝕性胃腸炎等。經過仔細詢問家屬，才知道原來冰箱裡的咖啡瓶內，被祖母裝進了優碘。一個小動作，差點害死自己的金孫，阿嬤後悔又心疼。

●藥物放常溫容易壞？保存藥物3不原則

國人領藥時，通常會被告知不要把藥物放在陽光直射的地方，加上台灣天氣潮濕炎熱，不少人習慣把藥物存放在瓶罐內放進冰箱，認為這樣做能避免藥物變質，延長存放時間。對此，國民健康署指出，這些都是不必要的錯誤作法。除了有特殊註明需冷藏的藥品之外，大多數品項「都不可以放在冰箱裡」，藥品最簡單的存放方法是依據藥品的包裝盒、說明書或藥袋上的指示放置。

國健署提醒，保存藥物有三不原則：

1.不要存放冰箱：

多數藥品只須放在室溫下乾燥、陰涼及避光處保存即可，如果將藥物反覆在冰箱和室溫中來回，藥物反而更會吸附水氣，增加變質風險。

如果家中的溫度經常高於30度，可請藥師協助確認，是否適合將常溫儲存的藥品放入冰箱。

2.不要放在濕熱廚房或窗邊

避光、避濕、避熱是藥品的重要存放原則，若是放在浴室、廚房、窗邊等潮溼、悶熱或陽光直射的地方，可能讓藥品療效打折、甚至變質。

3.不要把藥品重新再分裝至別的容器中：

服藥後應隨手將藥物放回原袋內封好，不要把藥品重新再分裝至別的容器中，以免發生誤服或服用過期藥品的情形，某些原本盛裝藥物的容器本身的設計就有避光和避熱的效果，分裝後容易使藥物變質。

另外藥物用完前也不要把外包裝丟掉，以免用藥錯誤，造成誤食中毒等難以彌補的意外。

吳昌騰醫師也提醒，藥物或清潔產品、化學品務必保存在原始包裝或原瓶中，不要分裝在其他容器，尤其是飲料瓶或食物容器中。這些物品也絕對不要放在食物櫃、冰箱等存放食物的場所，都是避免誤食的重要關鍵。