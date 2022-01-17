半導體設備廠均華(6640)受惠半導體業熱絡，需求成長，公司去年業績創新高，自結全年稅前淨利2.02億元，年增2.46倍，每股稅前盈餘約7.16元。目前公司在手訂單攀高，今年將續拚成長。

均華去年在先進封裝領域需求續旺，2021年全年總營收首度突破10億元大關，達14.82億元，年增68.96%。去年獲利同步創新高，自結稅前淨利2.02億元，年增2.46倍，每股稅前盈餘約7.16元。

展望今年，隨著半導體今年持續看旺，客戶需求持續強勁，均華在手訂單金額創新紀錄，可望帶動2022年業績較去年成長，續創歷史新高。

均華先前表示，公司在手訂單金額創新高，繼去年營運大幅成長後，看好未來業績將一路向上，今年可望再創新高。均華持續深耕高階封裝、先進封裝加上擴增MicroLED等新應用，成為帶動今年業績成長的動能。

均華去年受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，此外，均華、均豪與志聖共同組成G2C+聯盟，借助三方各自在半導體、顯示器與PCB專長，搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益顯現，均華去年業績也顯著成長。

公司之前表示，2021年營收將是一個基本基期，未來營運會往上走、不會回頭，並將持續與母公司均豪合作，擴大自身產能。