美股重挫，費城半導體指數大跌3.25%，台積電美國存託憑證（ADR）也續跌2.05%。台積電(2330)股價開低，早盤一度下探至641元，下跌10元，回測642元之月線支撐。目前跌7元為644元。

周四美股殺尾盤，科技股續挫，那斯達克指數下跌186.23點，跌幅1.3%；費城半導體指數重跌117.44點，跌幅3.25%。台積電美國存託憑證（ADR）收在128.33美元，下跌2.68美元，跌幅2.05%。

隨著ADR續挫，台積電今天股價同步向下，早盤跳空開低，最低641元，下跌10元，市值滑落至16.62兆元。台積電美國存託憑證（ADR）上周五創下新高達145美元，本周以來四個交易日逐日下滑，周四收低在128.33美元。

台積電本周二股價創下688元歷史新高後，逐日下滑，今早最低641元，累計已回檔47元，今早並一度下探月線關卡。目前回到644元，暫守住月線。

台積電昨日小拉尾盤，小跌3元為651元，外資賣超8405張，投信也賣超2265張。

台積電本季展望樂觀，第1季營運表現將淡季不淡，公司預估本季營收將約166億至172億美元，可望季增約7.4%，並續創單季歷史新高。

台積公司對今年看法亦樂觀，預估全年美元營收將成長25%至29%，營運也將續創新高。